LO SCENARIO

CORTINA D'AMPEZZO C'è l'incognita meteo che grava sull'avvio dei Mondiali di sci alpino di Cortina. Le previsioni, particolarmente curate proprio per fornire a organizzatori e squadre le migliori indicazioni possibili, danno precipitazioni modeste e locali già per questo pomeriggio, più intense nella giornata di domenica, che si prolungheranno sino alla mattinata di lunedì, seppure deboli. Soprattutto ci saranno alte temperature, per cui oggi nevicherà a 1800/2000 metri, con neve bagnata, pesante. Sotto quella quota ci sarà pioggia. Le condizioni miglioreranno di poco domenica, con la quota della neve fra 1300 e 1600 metri. Questo potrà creare fastidi a chi assiste alla cerimonia di apertura dei Mondiali, allo spettacolo allestito nel piazzale della stazione, ma suscita forte apprensione nei responsabili della pista, negli uomini che dovranno sobbarcarsi un lavoro improbo, come già accaduto durante l'ultima nevicata. La pista dovrà essere perfetta già lunedì mattina, per la disputa della prima gara in calendario, la combinata femminile. Il calendario incalza, con due gare nella giornata di martedì 9, i due supergigante, per le donne e per gli uomini: dovranno quindi essere pronte sia l'Olympia delle Tofane, sia la Vertigine. La valanga scesa oggi sulla statale di Alemagna, chiusa a Carbonin, conferma l'influenza del clima sul manto nevoso.

L'ATTESA DEL GOVERNATORE

L'attesa per l'avvio dei Mondiali coinvolge tutti, a Venezia come a Cortina: «Tra pochissime ore si accenderanno i riflettori sul più grande evento sportivo dell'era Covid: i Mondiali di sci di Cortina; in sicurezza e con tutti gli accorgimenti per prevenire il contagio commenta Luca Zaia, presidente della Regione Veneto è una kermesse che punta a diventare il simbolo della ripartenza della montagna Veneta, ma anche dello sci, dopo il via libera del Cts. Dimostrerà, al contempo, la capacità del sistema paese di mettere insieme energie ed esperienze, che lasceranno una eredità di spessore sull'intero tessuto economico e produttivo Veneto. Oggi, al cancelletto di partenza si presenta una squadra compatta, che ha tutte le carte in regola per disputare questa gara, il preludio delle Olimpiadi del 2026».

LE INFRASTRUTTURE

Zaia entra dunque nel concreto: «È un evento che si traduce anche in investimenti, soprattutto infrastrutturali. In Ampezzo sono arrivati quasi 100 milioni di euro, di cui 40 di finanziamento statale, impiegati per investimenti duraturi che riqualificando l'esistente contribuiranno anche al rilancio di tutta la montagna veneta. Assieme alle infrastrutture di gara e alle opere funzionali ai Mondiali, sono state realizzate opere complementari che avranno una ricaduta diretta e tangibile sulle Dolomiti e sulla comunità locale, per sostenere un turismo più attento all'ambiente e rispettoso di questa terra».

VERSO I GIOCHI 2026

Zaia guarda avanti, agli anni che verranno, così intensi, verso le Olimpiadi 2026: «L'impegno della Regione e di tutti gli attori coinvolti in questo evento non si esaurisce con il taglio del nastro di domenica. Sono già programmati interventi di Livello 4, che il commissario di governo Valerio Toniolo si impegnerà ad attivare non appena saranno terminati gli studi di fattibilità». Oggi la Regione Veneto sarà a Cortina con la vice presidente Elisa De Berti, che presenterà la sala operativa, studiata per monitorare la mobilità durante i Mondiali, nella collaborazione fra Concessioni autostradali venete, Veneto Strade e Anas.

CONTO ALLA ROVESCIA

C'è attesa per la cerimonia di apertura dei Mondiali, che sarà trasmessa in diretta da RaiDue domani alle 18. Durerà un'ora e un quarto; sarà uno spettacolo prettamente televisivo, poiché il pubblico non potrà assistere, per le prescrizioni anti Covid-19. Sarà l'immagine di questi Mondiali, evento mediatico, a cui guarda tutto il mondo, perché altri dovranno adeguarsi, nel prossimo futuro, a cominciare dalle Olimpiadi estive di Tokyo. Eppure ci sarà spazio per la realtà locale, per l'identità di una comunità ben radicata alla sua terra.

ARTISTI DI CASA

Fra cantanti e artisti, a intervallare i discorsi delle autorità, suonerà il Corpo musicale di Cortina, che quest'anno festeggia 160 anni dalla fondazione. Si esibiranno i ballerini dell'associazione Danza e dintorni, che vestiranno l'abito della festa della tradizione ladina ampezzana. Ieri ci sono state le prove generali, fra emozione e soddisfazione. Non potranno esserci gli atleti, ma ci sarà un omaggio a Venezia, con il suo Carnevale, e a Verona, con la sua storia e la tradizione culturale, che accoglierà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026.

Marco Dibona

