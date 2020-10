FASE TRE

BELLUNO È ancora una volta il presidente della Regione Luca Zaia a scattare la fotografia dell'epidemia nella conferenza stampa in diretta all'ora di pranzo. Un click da cui emerge che la provincia di Belluno è quella con la situazione meno confortante dell'intero Veneto sul fronte dell'epidemia. Ora a dirlo non è più il campanello d'allarme del numero di positivi per abitante, che può essere falsato dal numero dei tamponi effettuati. Ora a certificare come stanno le cose è un dato purtroppo riscontrabile. Sono 77 le persone ricoverate, di cui tre in terapia intensiva. Un numero che ha permesso alla provincia di Belluno di essere la prima a sfondare la terza fase d'allarme. Quella che impone di chiudere dei reparti per fare spazio ai letti per i pazienti malati di coronavirus.

L'ANNUNCIO

Il presidente Zaia ieri ha anche spiegato che a questo punto della seconda ondata a diventare predominante non è più la questione delle terapie intensive ma quella dei posti letto in area non critica. Insomma in questa seconda ondata i pazienti si ammalano in modo meno grave, in questo territorio, ma comunque hanno bisogno di essere assistiti in ospedale dal personale medico. «Da un punto di vista di sanità pubblica - ha spiegato Zaia - abbiamo due indicatori nel nostro piano con le cinque fasce. Il Veneto adesso è nella seconda delle cinque. Per passare alla terza fase o superiamo, a livello regionale, i 150 pazienti in terapia intensiva o i 900 pazienti in ricovero. Attualmente abbiamo decisamente in terza fase la provincia di Belluno. Treviso ci sta arrivando, le altre province del Veneto alcune sono tranquillamente in seconda fascia altre sono nella parte più alta della seconda fase. Di certo c'è Belluno che è in terza fascia e che dovrà attivare sempre più letti e la provincia di Treviso che nei prossimi giorni passerà alla terza fascia. Ma non immaginatevi che si tratti di lazzaretti, anche le altre province arriveranno a questi livelli. Già ieri abbiamo dato indicazione ai Direttori generali delle Usl di scaldare i motori».

MOTORI CALDI

E in provincia di Belluno l'indicazione data al Dg Rasi Caldogno si è tradotta in pratica in 24 ore. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'ospedale principale della provincia, che possa così dedicarsi all'attività ordinaria. Nel frattempo vengono «colonizzati» (sempre per usare le parole di Zaia) gli altri ospedali del territorio. Il primo passo in provincia è stata l'attivazione dell'Ospedale di Comunità all'interno del presidio di Agordo. «L'organizzazione pensata - ha spiegato nel pomeriggio l'Usl Dolomiti attraverso una nota - è modulare con attivazione di nuove degenze Covid e, al crescere del numero di posti letto occupati, la graduale rimodulazione di alcuni servizi. Si ricorda, infatti, che i pazienti covid richiedono un carico assistenziale più elevato rispetto alle degenze ordinarie e molto personale aggiuntivo assunto in questi mesi è impegnato nelle attività di diagnostica e contact tracing del dipartimento di Prevenzione».

LO SCHEMA

Attualmente in Usl Dolomiti sono attivi i seguenti reparti Covid. In città: Terapia Intensiva Covid a Belluno, Pneumologia Covid (area sub intensiva), Malattie Infettive Covid che assicurano la media intensità di cura, Geriatria Covid (bassa intensità). All'Ospedale di Feltre ci sono i reparti Pneumologia Covid (media intensità). Poi c'è l'Ospedale di Comunità di Alano e quello di Feltre (Padiglione Gaggia). «Al momento - spiega sempre l'Usl - i ricoveri in terapia intensiva e l'occupazione dei posti letto di Terapia intensiva non presentano criticità mentre è significativo il numero di ricoveri in area non critica. Alla luce delle esigenze di connessione dell'attuale fase epidemiologica e seguendo le indicazioni del Piano di Emergenza, nei prossimi giorni sarà attivato l'Ospedale di comunità in Agordo con contestuale sospensione dell'attività dell'Unità Operativa Ortopedia. L'attività di ortopedia proseguirà presso le unità operative dell'hub di Belluno e dell'ospedale di Feltre».

Andrea Zambenedetti

