Zaia a Roma: «Per il ponte di Vidor servono quaranta milioni di euro»

IL CASOVIDOR Uno stanziamento governativo per mettere in sicurezza il ponte di Vidor. È quanto il presidente della Regione Luca Zaia auspica per il collegamento viario inaugurato nel 1911. Costruito per essere solcato da carri trainati da cavalli, questo ponte sul Piave è oggi percorso da 16mila veicoli al giorno, di cui uno su cinque con carichi pesanti. Dopo l'appello lanciato dal sindaco di Vidor Albino Cordiali ai parlamentari dell'Alta Marca affinché si facciano portavoce a Roma di una criticità da anni all'attenzione del territorio,...