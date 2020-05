L'INDAGINE

PADOVA Costretti in casa, con il lavoro in pausa e un eccezionale carico di preoccupazioni e ansie. É la situazione che nel Padovano come in tutta Italia la maggior parte dei cittadini si trova a vivere da due mesi. Ecco che dividere costantemente gli spazi, fare i conti con l'incertezza per il lavoro e l'affidamento dei figli, rendono necessarie soluzioni nuove per gestire lo stress. Una in particolare sta riscuotendo notevole successo: la riscoperta attenzione verso il benessere psicologico, troppo spesso lasciato in secondo piano. Un termine che racchiude una molteplicità di fattori ma anche di soluzioni.

Un recente studio della compagnia assicurativa Reale Mutua basato su dati dell'istituto di ricerca Nextplora ha dimostrato come anche i padovani nelle ultime settimane si siano avvicinati a pratiche come yoga, mindfulness e meditazione e come vorrebbero che queste diventassero parte integrante del mondo lavorativo. I risultati parlano chiaro: più di una persona su tre ha dimostrato interesse per le pratiche che mirano a unire il benessere fisico a quello psicologico. L'isolamento domiciliare e le rigide regole sugli spostamenti hanno fatto drasticamente calare la possibilità di fare sport ed esercizio fisico. Allenamenti sospesi, palestre con le serrande abbassate e limitazioni all'attività motoria hanno costretto alla vita sedentaria. Un fattore che - non solo per gli sportivi di lunga data - si è sommato alla già complessa situazione emotiva e psicologica che ciascuno a suo modo si trova a vivere. Molti si sono organizzati, anche con modi fantasiosi e con ciò che avevano a disposizione, per il fitness casalingo.

LA SALUTE MENTALE

Si sa però che la salute fisica si accompagna a quella della mente, tanto che le discipline che le uniscono hanno trovato grande riscontro. Pratiche di origine orientale come lo yoga e il tai chi, ma anche la meditazione e la mindfulness nelle sue diverse declinazioni sono quelle a cui i padovani si sono maggiormente accostati. Il 42% degli intervistati ha cercato informazioni, dichiarandosi incuriosito e propenso a testarne una o più d'una. Il 20% inoltre ha già provato a metterle in pratica. Campo principe è internet, che nei primi mesi del 2020 ha fatto registrare un boom di ricerche relative a circuiti di allenamento (workout) da fare in casa. Le parole più digitate sono app yoga, yoga online e stretching per le quali si trovano in rete centinaia di video tutorial, schede di spiegazione e percorsi di allenamento per ciascun livello di preparazione. Il 20% dei padovani si è affidato alla tecnologia e ad applicazioni specifiche da scaricare sullo smartphone o sul tablet, mentre il 36% segue lezioni e corsi da remoto grazie al web. Sempre più sono infatti anche in provincia i centri fitness, le palestre e le associazioni specializzate che, dovendo far fronte alla serrata temporanea che potrebbe protrarsi fino a giugno, hanno messo a disposizione del pubblico corsi online, video lezioni e allenamenti sui social network e i siti internet. Se la fantasia non manca e l'emergenza ha aguzzato l'ingegno di molti, resta fermo il fatto che - specie per i principianti - è sempre meglio affidarsi a professionisti e enti certificati.

I RISULTATI

L'analisi dell'osservatorio sul welfare di Reale Mutua ha vagliato anche i benefici che i cittadini riscontrano nelle pratiche per il benessere psicofisico. Per il 49% aiutano a ridurre lo stress, per il 45% migliorano l'umore, ma favoriscono anche la concentrazione (27%) e permettono di avere migliori performance lavorative (20%). Dati, questi ultimi, che le legano al mondo del lavoro, anch'esso fortemente cambiato a causa del Coronavirus. Si pensi in primis alla nozione di smart working, il lavoro eseguito da casa grazie al computer. Una pratica già esistente ma divenuta diffusissima che, secondo gli intervistati, potrebbe inserirsi in un'organizzazione del lavoro virtuosa e volta al benessere. Gli effetti positivi delle discipline di meditazione e yoga spingono infatti molti padovani ad auspicare che queste diventino parte integrante della loro routine lavorativa, specie per chi è sottoposto a ritmi e scadenze frenetiche (49%) e per chi oltre a lavorare deve anche occuparsi di assistere parenti malati, disabili o bambini (33%). Oltre ad esse è forte anche la volontà di disporre di un servizio di consulenza psicologica (per il 18%) che con la flessibilità oraria (71%) e lo smartworking (25%) potrebbe contribuire al benessere mentale e fisico dei lavoratori.

