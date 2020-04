XV DUCATI D'ORO

FELTRE «Aspettare è ancora un'occupazione. È non aspettar niente che è terribile». Lo diceva lo scrittore e poeta Cesare Pavese e anche il Palio di Feltre segue alla lettera questa piccola lezione. I XV ducati sono ancora in corsa per l'edizione 2020 anche se la situazione che stiamo tutti affrontando di certo non giocano a favore della manifestazione più importante di Feltre. L'attesa però porta anche una certa dose di speranza: «Ci siamo dati ancora un po' di tempo - spiega Eugenio Tamburrino, presidente dell'evento agostano - per valutare la situazione perché prendere una decisione in questo momento sarebbe una scelta, crediamo, un po' prematura». Il palio feltrino rimane alla finestra o meglio al balcone visti i numerosi personaggi necessari per realizzare questo evento.

Presidente, come procederete?

«Il nostro non è tra gli appuntamenti con una scadenza vicina. È chiaro che ci stiamo ragionando e abbiamo ancora un mesetto prima di decidere in modo definitivo. La vita di tutti ormai dipende dai decreti emanati da Governo e proprio in questo sta la grande difficoltà di decisione: non abbiamo la possibilità di lavorare su basi chiare perché gli eventi sono in continua evoluzione».

Se il palio verrà corso, ci saranno delle regole da rispettare.

«Questa è la cosa poco rassicurante. È più che probabile che vengano inserite delle restrizioni che saranno poi il vero nocciolo della questione. Se riusciremo a ottemperare a tutto quello che verrà imposto è un conto, ma se invece il tutto è troppo oneroso per le manifestazioni di piazza allora bisognerà prendere una decisione. Ci stiamo confrontando anche con altri palii e manifestazioni e ognuno sceglie la linea che presume sia la migliore: l'attesa o lo spostamento o l'annullamento».

Un'opinione su quanto sta accadendo?

«La situazione generale peserà sul Palio di Feltre come lo ha fatto e farà su tutte le altre manifestazioni. L'idea che mi sono fatto io è che questa fase durerà ancora per un po' e anche per quella che è stata definita fase 2, di convivenza con il virus, ci vorrà un po' prima di intraprenderla. Questo fa pensare che la fase e, quella della normalità, sia ancora un po' troppo distante. La mascherina non la abbandoneremo tanto facilmente, tutto questo in attesa di un possibile vaccino».

Se ci fosse il via libera per il Palio?

«In quel caso la sfida si fa importante perché il Palio lo si deve fare in modo responsabile. Noi feltrini non possiamo permetterci di dar vita a un focolaio in casa per tre giorni di festa cittadina. Il Covid-19 ha fatto saltare il banco degli eventi in programma per il 2020 perché le piccole e medie manifestazioni non troveranno sponsor, noi abbiamo bloccato la ricerca in rispetto ai dipendenti a casa con gli ammortizzatori sociali, per quest'anno, resteranno quelle sostenute dal pubblico o quelle che hanno le spalle più larghe. Nel frattempo tutta quella serie di professionalità legate agli eventi (scenografi, speaker, direttori artistici) dovranno fare i conti con l'assenza di lavoro. Comunque attendiamo, ma senza basi certe è una bella scommessa».

Daniele Mammani

© RIPRODUZIONE RISERVATA