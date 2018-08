West Nile, si estende l'area del contagio Già 29 gli infettati in tutta la provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOMESTRE Ad oggi, secondo i dati che abbiamo incrociato fra note delle Aziende sanitarie, della Regione e dei Comuni, sono 29 (in diciotto diversi Comuni) i casi di Febbre del Nilo occidentale verificatisi in provincia di Venezia. In essi vengono considerati anche due turisti - uno triestino e uno bresciano - che hanno contratto il virus molto presumibilmente durante vacanze trascorse sul litorale sandonatese e che comunque si sono rivolti a strutture sanitarie veneziane. Si tratta di 19 uomini e 10 donne, quasi tutti sopra i...