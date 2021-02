WEEKEND OPEN

VENEZIA Tana libera tutti. L'arrivo del Carnevale in città, in concomitanza con il fine settimana in cui il Veneto è ritornato in zona gialla, trasforma Venezia in un catino ribollente di gente. Veneziani dalla terraferma, padovani, trevigiani soprattutto. Complici un'appetibile giornata festiva in cui il tempo ha tenuto e il freno a mano tirato di veneti e veneziani rimasti a casa, in semi libertà, da Natale. Nonostante quest'anno in laguna non sia stato organizzato nulla di ufficiale per dare il via alle danze in maschera, le strade hanno comunque cominciato a gremirsi di persone fin dalla tarda mattinata di ieri.

FESTA NELLE CALLI

Così, ufficiosamente e in maniera quasi imprevista, il Carnevale ha lentamente preso piede tra i campi e le calli del capoluogo, in un crescendo proseguito fino al tramonto. Il profumo delle frittelle, i coriandoli a terra e lo zucchero a velo dei galani ne sono stati solo la traccia più innocente. Dopo questa primissima fotografia infatti, lo scenario è cambiato velocemente. Passando dai pochi bambini che si rincorrevano in piazza San Marco colpendosi a suon di stelle filanti, sono presto arrivate le orde di passeggini e famiglie dirette verso il centro storico. Già dall'ora di pranzo la situazione si è affollata fuori misura. Soprattutto a Rialto, punto strategico e facilmente raggiungibile da chi arriva dalla terraferma, il distanziamento tra le persone non sembrava essere certo un imperativo, anzi. Né tantomeno erano presenti sul luogo forze dell'ordine a monitorare l'evolversi delle cose, a differenza di quanto accaduto invece nel centro di Mestre dove la movida non è mancata specie in piazza Ferretto ma con un pattugliamento di stanza sul luogo. Ma si è vista tanta gente in piazza in molti centri della provincia, ad esempio a Mirano dove la movida ha fatto registrare il tutto esaurito.

ASSALTO AI LOCALI

A Venezia, la sicurezza è stata quasi inesistente. Non ci sono state manifestazioni né eventi, nessun palco o esibizione scenografica ma nell'aria la voglia di divertirsi e rilassarsi con un aperitivo bevuto in compagnia è stata più che evidente. È mezzogiorno e in campo Bella Vienna si perde il conto delle teste. Aperti il Mercà, il bar Bussola e il Barcollo. Sotto ai portici di San Giacometto, l'unica saracinesca alzata all'ora di pranzo è quella del Pesador, raggiunta più tardi da tutte le vicine. Senza distinzione d'età, residenti e visitatori dalla provincia, tutti a sorseggiare e chiacchierare in semicerchio. Maschere poche e poche mascherine. O meglio, nessuno ne è sprovvisto ma giocoforza, per fumare una sigaretta o bere un sorso di spritz, ad abbassarla ci vuole un attimo. E così, quello che doveva essere il weekend di prova, in cui cercare di non far schizzare la curva dei contagi verso l'ennesimo picco e inaugurare il Carnevale in sordina, è sfuggito di mano. Nel pomeriggio ancora più vistosamente. A proposito invece dei travestimenti tradizionali, qualche raro abito, completo di calzature e copricapo si è visto a San Marco.

RIECCO I BANCHETTI

Per l'occasione, alcuni banchetti di souvenir hanno ripopolato i masegni, restituendo alla piazza un lembo di normalità. Lo stesso è successo di fronte ai Giardinetti reali, da poco riaperti, dove i baracchini hanno esposto sui loro bachi, da mesi ormai sigillati, grappoli di baute e morette. Oltre a pochi piumaggi e strass sul ponte della Paglia, e un gruppo di nobildonne dalle parti di San Polo, più che i colori dei travestimenti a vestire le calli è stato l'infittirsi degli arrivi. Prima che facesse buio, Venezia si è riempita. Genitori con bambini, coppie di giovani e intere compagnie di amici. Tutti riversati in ruga Rialto, in Erbaria e in strada Nova con campo san Bortolo come centro di smistamento del flusso. I tavolini dei locali dotati di plateatico sono stati presi d'assalto fino all'ultimo momento utile per fare un brindisi all'esterno.

Non ci sono state remore però nemmeno per gli ambienti chiusi, certo organizzati a dovere rispettando il numero massimo di ingressi in sala, senza superare la capienza dimezzata al 50%. Bacari e osterie del centro hanno assunto in un attimo il loro aspetto tradizionale. Come passando una riga di bianchetto sulle ultime settimane di decreti e ordinanze, grazie al lasco concesso dalla più recente normativa, hanno recuperato quel folclore tenuto a bada sino ad ora, ovunque in città. Anche a Santa Margherita e in fondamenta della Misericordia, nel cuore del sestiere che lo scorso anno aveva celebrato l'apertura della ricorrenza con uno spettacolo mozzafiato. Ieri, solo e soltanto un mucchio di gente in piedi fuori dai locali. Una leggerezza questa che avrà sicuramente giovato all'economia cittadina, rimettendo in moto per un brevissimo istante quell'indotto altrimenti immobilizzato. I conti di queste poche ore di sollievo e distrazione si faranno però lunedì. A quel punto sarà da sperare che a conciarci per le feste siano i preparativi di martedì grasso e non i numeri sui bollettini del Covid.

Costanza Francesconi

