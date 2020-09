WEEKEND FRENETICO

MARTELLAGO Due maestre positive, intera classe in mini-quarantena: oggi tampone per tutti, in caso di negatività rientro immediato a scuola. Allarme generale Covid all'istituto comprensivo Goldoni di Martellago, dove si è vissuto un weekend frenetico. Nella serata di venerdì l'insegnante di una quarta elementare, a casa da qualche giorno con la febbre, ha comunicato l'esito del tampone cui si era sottoposta: positivo. «E' stato subito attivato il protocollo previsto - spiega la dirigente scolastica, Katia Tedeschi abbiamo fornito il tracciamento dei contatti al Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl 3 e tutto il personale si è messo a disposizione»; un senso civico che ha consentito, ieri, di aprire la scuola regolarmente. Nonostante il problema sia capitato nel fine settimana, infatti, grazie anche al distretto sanitario, che la professoressa Tedeschi tiene a ringraziare, come i dipendenti, domenica la preside, tutti i docenti, amministrativi e operatori scolastici della primaria - buone 50 persone - hanno effettuato volontariamente il tampone. In serata il risultato: tutti negativi a parte, però, un'altra insegnante della stessa classe della collega già risultata positiva. A quel punto, ed erano le 8 di sera, oltre ad avvertire il sindaco Andrea Saccarola, è iniziato il giro di telefonate per avvisare tutte le 21 famiglie degli alunni della quarta in questione, che in via precauzionale si è ritenuto di tenere a casa, mentre tutte le altre classi hanno svolto la normale attività in presenza. Ieri pomeriggio quindi, dopo aver valutato il caso, il Sisp ha deciso, per essere sicuri al cento per cento, di effettuare il tampone a tutti i bambini: una scelta anche qui su base volontaria, ma è chiaro che lo faranno tutti. L'esame avrà luogo nel primo pomeriggio di oggi fino ad allora la classe è in isolamento fiduciario - all'ospedale di Noale con esito pressoché immediato: se risulteranno negativi gli alunni potranno tornare a scuola già da mercoledì. «Abbiamo adottato tutte le misure previste: tutti gli studenti portano la mascherina, i banchi sono distanziati di un metro l'uno dall'altro e di due metri dalla cattedra, i percorsi sono segnalati, abbiamo digitalizzato tutto per eliminare la carta, ma ognuno di noi ha contatti con il mondo» continua la preside. La quale però rassicura le famiglie della scuola, rivela che i genitori degli studenti della classe confinata non erano particolarmente preoccupati e aggiunge che i ragazzini non hanno comunque perso un'ora di scuola. «L'istituto è pronto in queste evenienze a far scattare subito la didattica a distanza e l'orario virtuale - conclude la dirigente - Gli alunni già da lunedì hanno fatto lezione regolarmente da casa», anche con una delle loro due maestre positive, che è asintomatica e sta bene: l'altra ha ancora la febbre alta, ma anche lei è a casa.

Nicola De Rossi

