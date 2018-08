Week end da bollino nero, un altro tuffo cafone a San Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Un altro tuffo cafone in bacino d San Marco, stavolta non di due ragazzini, ma di due maturi turisti (francesi), ripresi in video dei gondolieri e rimproverati dai medesimi. I due paiono non rendersi conto di quello che hanno fatto e non si sa se alla fine sono stati multati. Intanto scatta domani un altro fine settimana da bollino nero, il primo d'agosto, e Venezia mette in campo le procedure previste per la gestione dei flussi: varchi al ponte di Calatrava e all'ingresso in Lista di Spagna, assistenti pronti a intervenire in caso di...