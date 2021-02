WEB TAX

PORDENONE Agire perché a livello europeo si arrivi a tassare in modo equo tutti i servizi digitali (cioè anche l'e-commerce) e operare affinché una parte dei proventi maturati in Fvg siano destinati al bilancio regionale per garantire ai piccoli negozi di vicinato un sostegno economico. È l'impegno che il Consiglio regionale ha trasferito ieri alla Giunta approvando all'unanimità la mozione del Patto per l'Autonomia riguardante la Web tax. «È una dinamica che non muterà certo con una mozione ha riconosciuto il capogruppo del Patto, Massimo Moretuzzo -, ma possiamo agire per sostenere le nostre forme di economia locale e attrezzare anche il commercio locale all'e-commerce. Inoltre, possiamo individuare come far leva sul governo per addivenire a una tassazione internazionale sui ricavi dei giganti del web». Tra il 2015 e il 2019, ha osservato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, «questi soggetti hanno più che raddoppiato il loro fatturato con un ritmo, a livello mondiale, di 10 volte superiore di quello delle grandi aziende manifatturiere. Quindi il tema è di giustizia economica e fiscale, ma anche del rispetto della concorrenza, con un cambiamento dei consumi delineatosi già prima del Coronavirus». Per quanto concerne la possibilità che la Regione compartecipi all'auspicata Digital tax, Zilli ha evidenziato che, «sulla base del nostro Statuto e della normativa vigente, la Regione ha pieno diritto alla compartecipazione. In ogni caso ha aggiunto -, al fine di rendere effettiva tale possibilità, sarà necessario definire con lo Stato precisi criteri di regionalizzazione dell'imposta».

CORTE DEI CONTI

Ieri in I commissione sono state approvate a maggioranza le relazioni dedicate all'analisi del costo del lavoro regionale da parte della Corte dei conti e ad alcune parti del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica. Riguardo al costo del lavoro, e cioè del comparto unico, la lettura delle osservazioni della Corte è stata piuttosto diversa da parte di maggioranza e opposizione. «La relazione dei magistrati contabili boccia senza riserve l'operato della Giunta di Massimiliano Fedriga», ha sentenziato il consigliere Dem Franco Iacop. La Corte, ha sostenuto, «analizza l'evoluzione legislativa regionale sugli enti locali evidenziando che, a seguito dell'abrogazione delle Uti, non è finora seguito nessun provvedimento per riequilibrare la spesa per il personale, che in certi casi appare addirittura non giustificabile». Di altro avviso l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, secondo il quale «probabilmente sono stati fraintesi alcuni passaggi presenti nel rapporto della Corte». Il suo invito è a «non arrivare a conclusioni affrettate sui singoli dati, perché forse non ci sono delle inefficienze, ma delle differenze normali e giustificabili». Come, per esempio, il valore unitario della retribuzione del personale.

UNITI PER GIULIO

Il Consiglio, nel corso dei lavori, ha approvato all'unanimità una mozione proposta dalla Lega che impegna la Giunta a fare pressione sul Governo affinché «l'Esecutivo consideri una drastica azione della rappresentanza diplomatica italiana in Egitto affinché le circostanze che hanno portato all'omicidio di Giulio Regeni possano finalmente essere chiarite». Tra le approvazioni a larga maggioranza, anche quella della mozione del leghista Elia Mioni che impegna la Giunta a proporre ai gestori della rete stradale regionale l'installazione di dissuasori ottici e acustici capaci di allontanare la fauna selvatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

