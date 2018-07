«Washington pronta a riconoscere Roma leader nel Mediterraneo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Nessun problema fra Conte e Trump, anzi. Gli Stati Uniti sono pronti a supportare la leadership dell'Italia in Libia mentre le posizioni di Salvini sulla Russia non sono un ostacolo». Edward Luttwak, politologo vicino alla Casa Bianca, definisce Trump «simpatetico verso questo governo italiano, pensa che stia facendo le cose giuste. Spezzoni della macchina dello Stato americana perseguono una linea sbagliata e non obbediscono agli ordini del Presidente. Ma a Trump piacciono la Lega, i 5Stelle e questo governo di coalizione».Un esempio di...