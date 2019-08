Walace regala all'Udinese la fantasia brasiliana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Udinese in salsa brasiliana. Dopo il difensore Becao è arrivato dalla Germania (Hannover) il centrocampista Walace, 24 anni. Dovrebbe offrire compattezza, personalità e qualità al centrocampo bianconero, non ancora completo perché manca un esterno sinistro e potrebbe servire anche un pari ruolo sul fronte opposto. In ogni caso, stando ai verdetti del precampionato, l'Udinese edizione 2019-20 offre valide garanzie. Sulla carta il gruppo a disposizione di Igor Tudor è più forte di quello delle ultime stagioni. Ci sono insomma tutti i...