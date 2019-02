«Vuoti legislativi su vita, famiglia, migranti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Papa Francesco denuncia le «mille difficoltà» che si frappongono per i magistrati allo svolgimento del loro servizio, compresi i «vuoti legislativi» in campi come l'inizio e fine vita, la famiglia, gli immigrati. Ricevendo l'Associazione Nazionale Magistrati a 110 anni dalla fondazione, il Pontefice rivolge ai rappresentanti dell'ordine giudiziario anche più di una raccomandazione, tra cui quella all'«indipendenza» e a non rincorrere mai «vantaggi personali». Sono in tutto 80 persone quelle a cui il Papa parla nella Sala del...