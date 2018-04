Vuole creare lavoro. «Prego, attenda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Credo che alla fine avremo più bagni noi di un autogrill». È più rassegnato che arrabbiato Siro Badon, il presidente dell'associazione Calzaturieri del Brenta, che da più di due anni scansa un ostacolo dopo l'altro nel tentativo di realizzare l'ampliamento della sua azienda di calzature. «La burocrazia assicura l'imprenditore che rappresenta la filiera della scarpa di lusso in Veneto - è come una brutta malattia: ne senti parlare, vedi che capita ad altri ma, finché non ti tocca, non ti spaventa: pensi anzi che a te non...