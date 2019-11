Voragine sulla strada Cedimento annunciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAGEDIA EVITATACAVALLINO Un crollo improvviso, che si è portato via dieci metri di carreggiata stradale. Un cedimento annunciato, perché il Comune da tempo ha chiesto al Provveditorato alle opere pubbliche, per competenza, di tenere monitorata tutta via Pordelio. Invece le piogge torrenziali e l'alta marea dei giorni scorsi sono arrivate prima dell'intervento.Così è franato ieri, attorno alle 13, un tratto di strada all'altezza di Ca' Ballarin, in corrispondenza dell'incrocio di via della Fonte. Si tratta della strada comunale affacciata...