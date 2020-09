NUOVA INTESA

PORDENONE Un primo accordo a fronte di un aumento dei volumi di lavatrici da fare era stato siglato a inizio dell'estate. Alla Electrolux di Porcia, sulla base di quell'intesa, la fabbrica è rimasta aperta per quattro sabati di straordinario. In più, da dopo le ferie, si è allungata la giornata lavorativa alle nove ore, seppure spalmate in mezz'ora per ciascuno dei due turni produttivi. Con settembre, però, a fronte di un ulteriore picco di ordinativi - allo stato il budget produttivo da qui a fine anno è di 885 mila apparecchiature complessive - quell'assetto orario non bastava più. L'azienda aveva chiesto di modificare gli orari con delle aggiunte. La nuova organizzazione sarebbe dovuta partire ieri. Ma il sindacato - nei giorni precedenti - aveva chiesto all'azienda di rivedere il piano. Lo straordinario giornaliero allungava la giornata, per il turno pomeridiano, fino a oltre le 22,30. Da qui la richiesta di ridiscutere il piano con l'obiettivo di alleggerire gli orari giornalieri ma garantendo comunque la realizzazione di tutti i volumi che la fabbrica deve realizzare entro fine anno. Nel piano, inoltre, erano prevista una quarantina di ulteriori assunzioni che porteranno il numero dei nuovi ingressi in fabbrica - seppure con contratto a termine fino a dicembre - a un centinaio di addetti. La richiesta di modifica da parte del sindacato e delle Rsu in un primo tempo è stata colta un po' a muso duro dall'azienda che non intende affatto perdere le commesse richieste dal mercato.

IL CONFRONTO

Al tavolo di confronto - partito in salita e durato quasi una giornata intera - la soluzione condivisa alla fine si è trovata. La nuova intesa passa dall'anticipo dei sabati di straordinario: anziché da ottobre si partirà già con sabato prossimo e si comprenderanno tutti i sabati da qui a fine anno. Inoltre si è trasformata la giornata del 7 dicembre da ponte a lavorativa. Un modo consentirà di evitare lo straordinario giornaliero fino quasi alle 23 che avrebbe creato più di qualche disagio, in particolare alle mamme lavoratrici. L'intesa, inoltre, blinda il periodo di stop natalizio dal 23 dicembre al 4 gennaio. Il sindacato e le Rsu di Fim, Fiom e Uilm (ieri la bozza di intesa è passata al vaglio delle assemblee di stabilimento) al tavolo avevano posto alcune questioni che ritengono cruciali. La prima riguarda l'aspetto economico: si è chiesto l'incremento di 4 euro l'ora dell'indennità di straordinario. Inoltre, è stata posta la questione legata alla possibilità di riconfermare almeno una parte dei giovani neo-assunti anche dopo la fine dell'anno. I contratti di tutti gli addetti che sono entrati e stanno entrando in queste settimane hanno come scadenza il 31 dicembre. L'obiettivo delle organizzazioni sindacali è quello di stabilizzare il numero più alto possibile di neo-assunti nel 2021. Una possibilità che è legata - e anche su questo aspetto le organizzazioni hanno insistito - alla conferma dei volumi produttivi anche per il prossimo anno. Il mantenimento del livello produttivo attuale consentirebbe di azzerare i circa 30 vecchi esuberi sulla carta e di implementare l'organico. Su questi punti il confronto è aperto e sarà probabilmente anche sul tavolo del vertice nazionale di Gruppo previsto per domani. Certo è che la situazione attuale post-Covid è decisamente diversa dal dicembre 2019: solo nove mesi fa dalla fabbrica di Porcia sono usciti ottanta operai con il maxi-incentivo di centomila euro.

