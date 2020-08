MESTRE La squadra è lì, nelle prime file, dove mancano alcuni assenti giustificati (i parlamentari Andrea Martella, Sara Moretto e Nicola Pellicani, ai funerali di Aldo Camponogara) ma sorridono dietro le mascherine le varie anime della coalizione che si presenta al voto con 500 candidati e cinque liste rappresentative di 12 forze politiche e civiche. Ecco l'ala autonomista di Idea Comune con Gian Angelo Bellati, Giorgio Suppiej e Maurizio Baratello. Poi l'ex sindaco Ugo Bergamo per la lista Venezia è tua, Franco Fois di Più Europa, Luigi Giordani del Psi e Alessandro Maggioni per Italia Viva. Nel parterre di sono molti volti noti, come il senatore Andrea Ferrazzi, il sindaco di Mira Marco Dori, l'ex assessore Alfiero Farinea, consiglieri comunali e di municipalità.

Ma a salire sul palco a fianco di Pier Paolo Baretta sono volti giovani come Monica Sambo, capogruppo uscente del Pd che punta il dito contro il precariato che ha colpito anche i dipendenti comunali e la monocultura turistica che ha esposto Venezia alla crisi del post-Covid. Con lei Massimiliano Zane che rappresenta il movimento di Federico Pizzarotti Italia in Comune, promotore di «una nuova idea di sviluppo nell'ambito di un progetto progressista», Paolo Vettorello di Venezia è tua che ricorda gli ultimi anni difficili trascorsi in Municipalità a Favaro, con il municipio disertato da sindaco e assessori «anche quando c'era discutere del bilancio». Infine altre due donne, Miriam Maria Parrino di Idea Comune e Anna Messinis di Venezia verde e progressista a perorare la causa ambientalista e «lo stop all'inceneritore di Fusina». Prima delle foto di rito c'è il tempo di un ultimo omaggio di Baretta che cita il messaggio che, all'indomani dell'ufficializzazione della sua candidatura, gli inviò l'urbanista Marina Dragotto, da poco scomparsa: «Recuperiamo orgoglio e volontà». Basterà per affrontare la competizione con la corazzata di Brugnaro e le insidie degli altri candidati sindaci? Dal chiostro dell'M9 la coalizione di centrosinistra esce con la volontà di segnare un cambio di passo rispetto al passato. (a.fra.)

