VOLTAGO

Le disdette turistiche stanno iniziando ad arrivare anche in Agordino. Per cominciare, dalla pianura veneta. Ma la macchia si sta allargando ed è destinata, se l'emergenza non rientrerà in fretta, a danneggiare pesantemente l'ultimo mese abbondante di stagione turistica invernale. «Sabato - afferma Ilario Da Campo, titolare con la famiglia dell'albergo ristorante pizzeria Stella alpina di Voltago - abbiamo ricevuto due disdette. La prima di una coppia di Padova che aveva prenotato da tempo. Marito e moglie sono stati onesti: senza tanti giri di parole ci hanno detto che avevano paura di muoversi e che preferivano restarsene chiusi in casa. Stessa dinamica per un gruppo che da Dolo avrebbe dovuto raggiungerci per soggiornare da noi: troppa paura di andare in giro». «Dico queste cose - sottolinea l'albergatore - nella speranza di un veloce cambio di registro: posso comprendere i timori iniziali ma col passare dei giorni spero tanto che la cosa non degeneri. In termini sanitari, soprattutto, ma anche per quanto riguarda il turismo. Le nostre zone vivono di questo, se miniamo il settore saremo destinati all'estinzione. Non si capisce poi, al contempo, perché l'Italia sta passando per la terra appestata mentre gli altri paesi appaiono sani e belli. Con questo allarme rischiamo veramente grossi danni economici e di immagine». (rg)

