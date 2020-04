LE VITTIME

FONTANELLE / CONEGLIANO Era l'anima del volontariato Franco Vendramini, ma il Covid-19 se l'è portato via a 62 anni. Sempre pronto, sempre disponibile. C'era una mano da dare, un problema da risolvere? Franco Vendramini era là in prima linea, con il sorriso pronto e l'animo generoso. C'è tanta tristezza nella sua famiglia, già duramente colpita appena pochi mesi fa da un altro, grave lutto. Il fratello Ennio Vendramini era morto in pochissimi giorni a causa di un'epatite fulminante.

SENZA PATOLOGIE

Franco Vendramini non aveva problemi di salute. La sua storia di coronavirus è simile a quella di tante altre persone. Dapprima una febbriciattola insistente, sembra una banale influenza. Poi un po' di dissenteria, si aggiunge la tosse. «Sulle prime racconta la moglie Silvana non ci aveva dato peso, era soggetto ad avere la tosse. Passano i giorni ma la situazione non migliora, anzi la febbre sale. Venerdì 20 marzo ha cominciato a faticare nel respirare. Dopo aver chiamato il medico è stato portato in ospedale a Oderzo, poi in terapia intensiva a Treviso». Inizia il calvario, medicine, ossigeno. La speranza di tutti in paese era che l'uomo potesse farcela, fino all'ultimo i suoi compaesani erano convinti che ce l'avrebbe fatta. Purtroppo però il suo fisico non ha retto all'impatto del Covid-19 ed è mancato domenica pomeriggio. Lasciando un vuoto immenso. «Sono veramente addolorato dice il sindaco Ezio Dan -. Franco era una colonna nel vero senso del termine. Tutta l'attività del patronato Noi in parrocchia a Lutrano era portata avanti da lui». Franco Vendramini lascia la mamma Rosa, la moglie Silvana, i figli Alessandra di 38 anni ed Andrea di 26. A causa dell'emergenza sanitaria in atto, il commiato avverrà in forma strettamente privata.

IN CASA DI RIPOSO

Giulia Dal Vera, 84 anni, è l'ultima vittima del coronavirus della casa di riposo De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto. È deceduta ieri mattina. Le sue condizioni di salute si sono aggravate sabato. Il decorso della malattia è stato rapido e violento. Era stata sottoposta a tampone martedì scorso ed era risultata positiva, ma fino a sabato era asintomatica. Il virus ha dato il colpo finale al suo stato di salute, già compromesso da altre patologie legate all'età. Lascia i tre figli, Carla, Antonio e Giovanni. «Era la mamma per eccellenza; amorevole, accogliente, comprensiva la ricordano figli e nipoti La sua vita è stata un insegnamento per tutti noi».

Annalisa Fregonese

Elisa Giraud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

