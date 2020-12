VOLONTARIATO

VENEZIA Dalle cinque famiglie iniziali, si è passati alle 150 in tempo di lockdown. Fino alle 100 sostenute negli ultimi mesi. A poco più di un anno dall'inaugurazione, avvenuta il 7 novembre 2019, il bilancio di Anna Brondino non lascia spazio a dubbi. Lei, presidente dell'associazione Corte del forner che ha dato vita all'Emporio della solidarietà (a pochi passi da campo Sant'Alvise), racconta di come il numero delle persone in difficoltà sia aumentato in modo esponenziale. Vittime di un'emergenza sanitaria che non accenna a rallentare la sua corsa. «All'inizio venivano da noi soprattutto i cosiddetti casi sociali spiega in qualche occasione gente con disturbi psichiatrici. Ma con lo stop forzato della primavera scorsa c'è stata un'esplosione di famiglie: persone tra i 40 e i 50 anni, con figli, trovatesi improvvisamente senza impiego».

NUOVE POVERTÀ

Lavoratori stagionali o impegnati nel settore turistico, ora in crisi. Per lo più veneziani ma in qualche caso pure stranieri, le cui preoccupazioni sono legate anche al pagamento di utenze e affitti. Insomma, situazioni di nuova povertà, spesso costrette a fare i conti con una cassa integrazione che non arriva. «Il problema è che chi necessita di aiuto, fatica a rivolgersi ai Servizi sociali». L'Emporio, strutturato come una sorta di minimarket riempito di prodotti alimentari, accoglie infatti persone segnalate da loro, oltre che da Caritas e membri dell'associazione. «È una questione culturale. Specialmente per gli uomini è difficile ammettere di avere un problema. Non accettano di non riuscire a mantenere la propria famiglia», dice la presidente, spiegando come per ogni utente venga fotografata la situazione, aggiornata di sei mesi in sei mesi in base agli eventuali progressi. Un progetto a 360 gradi, dunque, volto a ricondurli a una graduale normalità. «Quando arriva una segnalazione, organizziamo un colloquio al Centro d'ascolto. All'utente viene consegnata una tessera a punti, scalati in base al prodotto scelto all'Emporio». Dove oggi collaborano una trentina di volontari («presenza preziosa che regala il proprio tempo con generosità»), attenti a rispettare ogni norma anti Covid. Dall'uso di visiera, mascherina Ffp2 e gel, alla sanificazione degli spazi una volta alla settimana.

IL PANIERE

Tra le novità, Brondino segnala la distribuzione di materiale di cancelleria e l'introduzione di frutta, verdura e uova. A cui s'aggiungeranno presto anche i formaggi grazie all'acquisto attraverso le donazioni ricevute di alcuni frigoriferi. «Il tutto nell'ottica di un'educazione alla sana alimentazione. I nostri fornitori? Il Banco alimentare del Veneto e le spese solidali di alcuni supermercati della città (come Despar e Bailo), dove la gente può andare per donare qualcosa. Ma lo può fare anche recandosi direttamente all'Emporio, prendendo un appuntamento». E se in vista dell'anno nuovo si sta lavorando ad un progetto, in collaborazione con Curia, Caritas diocesana e Fondazione Marcianum, per la consegna gratuita di materiale scolastico, libri e tablet in comodato d'uso ai figli delle famiglie più in difficoltà, impegnati nella DaD, le speranze future per Brondino sono ben chiare: «Anche se non facile, sarebbe bello avviare un progetto di distribuzione dei farmaci. La gente non si cura perché non ha i soldi. È importante inoltre creare una solida sinergia, una rete sociale che porti le associazioni del territorio ad aiutarsi fra loro in maniera strutturata. Così che dove non può arrivare una, arrivi un'altra». (per info e donazioni: 339-5668193/cortedelforner@gmail.com)

Marta Gasparon

