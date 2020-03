VOLONTARIATO

FELTRE Mascherine chirurgiche, terminato il primo giro di consegna per i cittadini di Feltre mentre è in corso per quelli di Cesiomaggiore grazie all'impegno della Protezione civile. È stato completato ieri il primo giro di distribuzione delle mascherine fatte pervenire in questi giorni, a scaglioni, dalla Regione Veneto e destinate alle famiglie di Feltre. Tutti i nuclei familiari sono stati dotati, al momento, di una mascherina; nei prossimi giorni verrà effettuata da parte dei volontari una seconda distribuzione nella quale alle famiglie sarà consegnato un numero di pezzi congruo rispetto a quello dei componenti del nucleo. A oggi sono state confezionate 10.700 mascherine, poi consegnate a domicilio dai volontari di Protezione Civile. Chi non avesse ricevuto la mascherina può segnalarlo al C.O.C.: 0439-847309 o 0439-885385. «Voglio ringraziare singolarmente le decine di volontari che si sono resi disponibili in questi giorni sia per il confezionamento che per la distribuzione delle mascherine - commenta il sindaco di Feltre Paolo Perenzin - . Il lavoro messo in campo e coordinato dal C.O.C. è stato davvero massiccio: aver raggiunto quasi 10mila nuclei familiari in pochissimi giorni è segno di grande attaccamento alla propria città, in un momento in cui non mancano certo gli impegni per le altre attività di assistenza e di sostegno già avviate. Ancora una volta Feltre e i suoi volontari hanno risposto alla grande e per questo non posso che essere fiero e dire grazie. Nei prossimi giorni metteremo in campo altri strumenti a supporto dei nostri cittadini». (E.S.)

