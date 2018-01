Volontari per il Capodanno dei migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀMESTRE L'esperienza è consolidata e, anzi, cresce e di anno in anno. Anche per salutare l'arrivo del 2018, la diocesi è tornata ad organizzare il Capodanno di gratuità attraverso la Caritas e la Pastorale giovanile. Un modo per fare festa con chi è povero, solo, disagiato e che nella notte di San Silvestro avverte maggiormente il peso della sua fatica. «Sono stati coinvolti 60 volontari da Venezia, Mestre, Dolo, Jesolo, Treviso e Noale, impegnati in 12 strutture della provincia», ha spiegato la coordinatrice Nella Pavanetto....