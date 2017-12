Volontari in linea senza pause

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Natale cresce il bisogno di essere ascoltati. E i volontari di Telefono Amico danno di nuovo vita alla Non stop natalizia, come accade da oltre dieci anni: sono infatti a disposizione dalle 10 di ieri fino alla mezzanotte del 26 dicembre e si daranno il turno per rispondere alle chiamate di chi ha bisogno di essere ascoltato e chiede così un sostegno. Telefono Amico (Tai) aiuta a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali, promuove la cultura dell'ascolto empatico come fattore di salute emozionale e...