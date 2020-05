L'INIZIATIVA

SANTA GIUSTINA Con quei 138.083,71 euro raccolti, i volontari ambulanza Vol.A hanno acquistato un macchinario in grado di leggere i tamponi che rilevano la presenza di Covid-19. A giorni sarà donato ufficialmente all'Usl 1 Dolomiti che lo utilizzerà nell'ospedale di Feltre. Una bella soddisfazione per il sodalizio che dal 2006 è in campo per aiutare il prossimo. Ovviamente, da parte dei rappresentanti, il grazie di cuore a tutti i benefattori.

LA FILOSOFIA

Risale a qualche settimana fa l'avvio della raccolta fondi da parte dell'Associazione Volontari Ambulanza Vol.A. «In questo particolare momento storico di emergenza sanitaria globale - affermavano i componenti del gruppo - abbiamo pensato di metterci la faccia anche noi e aiutare per quanto possibile le strutture sanitarie. Siamo convinti che la velocità nell'analisi dei tamponi sia fondamentale per bloccare il diffondersi del Coronavirus. Ecco perché la nostra iniziativa è finalizzata all'acquisto di una strumentazione di diagnostica molecolare necessaria per verificare la positività dei tamponi al Covid-19. Anche una piccola donazione o condivisione può fare la differenza. La somma raccolta sarà direttamente devoluta all'Usl 1 Dolomiti per ridurre il più possibile i tempi di analisi».

L'ESITO

«La raccolta - spiegano i portavoce di Vol.A - è andata molto bene. In un tempo relativamente breve siamo riusciti a mettere insieme 138mila euro e a destinarli subito dopo all'acquisto del macchinario in questione che noi abbiamo già accolto nella nostra sede. Attendiamo solo alcuni necessari passaggi burocratici utili all'Usl 1 per poter accogliere la donazione. Questione di pochi giorni e poi la strumentazione, all'ospedale di Feltre, potrà iniziare a lavorare. Essa è dotata di due moduli (uno per l'estrazione e l'altro per la cosiddetta amplificazione) ed è in grado, su una fase lavorativa di tre ore, di eseguire 93 tamponi per la ricerca della presenza di Covid-19. Speriamo di cuore possa dare una mano in più ai già efficienti reparti del Santa Maria del Prato in questa fase di emergenza sanitaria». I soldi avanzati sono stati utilizzati per comperare uno strumento chiamato Cappa nonché del reagente, utili entrambi per la campionatura dei tamponi. Il grazie va indistintamente a tutti coloro che hanno fatto anche la più piccola delle offerte perché se si è raggiunta questa cifra è merito anche loro. «Ma un ringraziamento speciale - viene sottolineato - va rivolto a chi individualmente ha bonificato oltre 2mila euro. E quindi grazie alla famiglia Cremonese, alla Cassa rurale Valsugana e Tesino, alla Cassa rurale Dolomiti Fassa Primiero Belluno, a Lattebusche, all'Associazione cacciatori bellunesi, agli Amici di padre Vittorio, a Mano Amica, a Belluno assicurazioni, a La Briciola e i suoi dipendenti, al Rotary club Feltre, alla Polisportiva Santa Giustina, a Michele Mortagna, ad Antonio Bortoli e a Rc Electronic».

LA STORIA

Nata nel 2006, Vol.A. ha come obiettivo fondamentale il primo soccorso, l'assistenza e il trasporto del paziente non autosufficiente in condizioni stabili (senza compromissione dei parametri vitali). Di rilievo, da quando è scattata l'emergenza Coronavirus, i 4-5 viaggi quotidiani dall'ospedale di Feltre a quello di Belluno per la consegna dei tamponi da sottoporre ad esame. Inizialmente sostenuta da cinque amministrazioni comunali (Santa Giustina Cesiomaggiore, San Gregorio Nelle Alpi, Sedico, Sospirolo), successivamente per sostenersi l'Associazione ha sottoscritto una convenzione con l'Usl 1 Dolomiti e con l'associazione Mano Amica per il trasporto secondario mediante ambulanza, collaborando con la Centrale Operativa 118. È presieduta da Marco Deiana e con vice Dario De Bortoli.

Raffaella Gabrieli

