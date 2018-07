Volo notturno, l'elisoccorso decolla: servono solo i campi di atterraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROGETTI E INTERVENTIBELLUNO Elisoccorso h24: il cantiere è partito. Le tempistiche ancora non sono chiare, ma una cosa è certa: il volo notturno dell'elicottero del Suem è oggi più vicino di qualche mese fa. L'azienda sanitaria sta lavorando concretamente per portare il servizio in provincia, ma il cammino non è proprio semplice e i passaggi necessari numerosi. «Non è affatto banale mettere in piedi un progetto del genere commenta il direttore generale Adriano Rasi Caldogno -, si tratta di creare tutta un'organizzazione sul territorio...