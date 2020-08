L'INCIDENTE

PONTE NELLE ALPI Un volo di quattrocento metri. Quando i soccorritori sono arrivati da lui per Guy Steichen, sessantenne lussemburghese, non c'era già più nulla da fare. Ad essergli fatali i traumi riportati nella caduta mentre si trovava in escursione nel circuito ad anello. Il sentiero sbagliato, il piede messo male e in un istante la giornata di svago e spensieratezza nei panorami incantati si è trasformato in tragedia.

LA RICHIESTA DI SOCCORSO

La richiesta d'aiuto è arrivata pochi minuti dopo le 12,30 alla centrale del 118 di Pieve di Cadore. A chiamare è stata la moglie della vittima, che non aveva preso parte all'escursione. A sollecitare quella chiamata, invece, il compagno di escursione del marito che non parla italiano ed ha quindi chiesto alla signora di attivare i soccorsi. «Lo ho visto precipitare, è bloccato tra le rocce». Avrebbe spiegato alla moglie della vittima che ha quindi dovuto allertare i soccorritori.

LA SEQUENZA

Riusciti a risalire alle coordinate del punto, e all'itinerario seguito dai due, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sorvolato la zona, individuando a 1.490 metri di quota l'escursionista incrodato. «Era sotto choc» hanno spiegato i soccorritori che per primi lo hanno raggiunto. Per prima cosa il soccorso alpino ha provveduto al sup recupero con un verricello. L'eliambulanza lo ha quindi trasportato al campo sportivo di Soccher di Ponte nelle Alpi ed è tornata sul Dolada, dove alcune centinaia di metri più in basso, sulla verticale rispetto a dove si trovava l'uomo, è stato visto il corpo esanime dell'amico. Anche in questo caso il soccorso alpino ha provveduto a calare una corda con un verricello di 20 metri. Il tecnico di elisoccorso ha quindi attrezzato una sosta, in supporto alle operazioni sono poi stati sbarcati anche due tecnici del Soccorso alpino di Longarone. La salma è stata ricomposta e imbarellata e portata a Soccher dove ha proseguito verso l'obitorio con un carro funebre.

LA GIORNATA

Secondo quanto è stato ricostruito i due amici erano partiti dal Rifugio Carota e, raggiunta la cima del Dolada, erano intenzionati a scendere lungo la via normale che passa dal Bivacco Scalon. Un itinerario rimasto però soltanto nei piani perché nella fase di discesa i due amici hanno seguito la traccia sbagliata trovandosi sopra alcuni salti di roccia verticale. È a quel punto che Guy Steichen è scivolato nel vuoto, senza possibilità di aggrapparsi e di scampare al tragico destino.

LE INDAGINI

A ricostruire come fossero andate le cose sono stati i carabinieri della compagnia di Belluno che hanno provveduto a raccogliere gli elementi necessari a chiarire il quadro in cui è maturata la tragedia e ad escludere eventuali responsabilità di terzi. Dell'accaduto è stata chiaramente informata la procura della Repubblica di Belluno. Il pubblico ministero di turno, Katiuscia D'Orlando, ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti ed ha quindi concesso il nullaosta ai familiari. Toccherà a loro ora attivarsi per il rimpatrio della salma. L'epilogo tragico di quella che doveva essere una vacanza tra le montagne bellunesi.

