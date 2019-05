Volevano sapere dove aveva i soldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OMICIDIOL'hanno picchiato e torturato per sapere dove tenesse il denaro. I due assassini di Giuseppe Pino Nisticò, 71enne mestrino ucciso il 25 aprile a Monastir in Tunisia, non credevano, probabilmente, che il pensionato avesse con sé solo quei quattro spiccioli nel portafogli. Si erano convinti che l'uomo nascondesse il resto in casa, nell'appartamento, da qualche parte. Pino, però, era un viaggiatore esperto e attento: limitava i contanti allo stretto necessario, quando doveva muoversi, ben consapevole dei rischi che si possono correre...