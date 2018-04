Vola nel burrone: muore a 27 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCIAGURAPADERNO DEL GRAPPA L'escursione per ammirare l'alba dalle pendici del Monte Grappa si trasforma in tragedia. A perdere la vita, ieri intorno alle 5, il 27enne Denny Pisan, infermiere in una casa di riposo bellunese, di Alano di Piave, anche se originario di Valdobbiadene. E così un sogno si è trasformato nella più dolorosa e insopportabile delle realtà. Il giovane, in compagnia di due amici, dopo essere passato dal Monte Tomba, aveva raggiunto località Pian de la bala, sul Grappa, nel Comune di Paderno. Subito dopo la prima...