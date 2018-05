«Voglio ricordati così, su quella cima che ti ha portato via»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI AMICIDOMEGGE Martedì primo maggio, su quella maledetta montagna avrebbe dovuto esserci anche un'altra persona, che però pochi giorni prima ha declinato l'invito a salire in quota. Amici di corda, li chiamano, quando la vita è appesa ad un filo, per davvero. Cosa è successo lassù non si saprà mai e pensarci non aiuta a trovare un perché. Parlare di destino è facile in questi casi, ma così è andata. I due ragazzi non erano nuovi ad imprese a oltre 3000 metri, tra ghiacci, neve e crepacci. Condividevano la stessa passione e quella...