IL RICORDO

LONGARONE/ PESCHIERA DEL GARDA «Voglio immaginare Silvia ancora lì che nuota, felice nelle acque del suo lago». Queste le parole di mamma Giulia Zambon che ieri si è precipitata a Verona e poi è voluta andare su quel pontile dove la figlia, Silvia Doriguzzi, poco prima aveva trascorso gli ultimi momenti della sua vita. Mamma Giulia ha depositato un mazzo di fiori e ha parlato con il poliziotto che poco prima aveva recuperato la ragazza dalle acque del lago. Si sono abbracciati.

IL LUTTO

In tanti ieri sul lago di Garda hanno pianto quando hanno appreso che il bel sorriso di Giulia si era spento per sempre. Gli amici della squadra di Flamingo animazione con cui Giulia aveva lavorato a Peschiera la stagione precedente. Poi quelli del Momus, dove la ragazza andava spesso, e il titolare del bar Filò che stava per assumerla. E nel Bellunese gli amici che l'hanno ricordata con post, foto e messaggi sui social. E le ex compagne della scuola l'Istituto Leonardo da Vinci di Belluno, che Giulia aveva frequentato.

A LONGARONE

«L'avevo sentita martedì - racconta l'amico di Longarone, Alessandro De Ronch, detto Gino - era felice di essere lì. Doveva andare via ancora ad aprile, ma poi con il lockdown non era più partita. Era contenta di poter iniziare finalmente questo lavoro e anche se aveva un po' di nostalgia di noi amici di Longarone era entusiasta di iniziare la stagione. La sua passione era musica, rock in particolare, ma anche il ballo. Era una persona vivace e amava la vita».

A PESCHIERA

La notizia della morte della giovane è rimbalzata da Peschiera fino alla Germania e anche in Egitto. Tutti i colleghi animatori che avevano conosciuto Silvia ne hanno pianto la scomparsa. «Ha fatto solo l'estate scorsa per noi - spiega Thomas Ryan della Flamingo animazione - lavorava come animatrice al miniclub al camping Butterfly qui a Peschiera. Era una persona che faceva gruppo, vivace e solare. La notizia della tragedia è girata in tempo reale tra tutti noi colleghi dall'Olanda, alla Germania, all'Egitto. Siamo rimasti tutti colpiti e affranti. Ci stringiamo ai famigliari. «So che era rimasta molto legata a Peschiera», prosegue l'amico. «Doveva venire a lavorare per noi era una nostra amica - dicono al Momus - era appena arrivata a Peschiera ed era già stata qui l'estate scorsa. Siamo disperati».

IL TITOLARE

Tecnicamente Paolo Castelli, proprietario del Filò bar di Peschiera non era ancora il titolare di Silvia, ma stava per diventarlo. «Abbiamo aperto a dicembre - spiega il barista - abitava qui sotto e veniva sempre a prendersi il caffè. Quando abbiamo saputo che aveva bisogno di lavoro l'abbiamo contattata: avrebbe iniziato la stagione sabato, quando sarebbe partito il contratto. In questi giorni veniva per imparare. È passata verso le 10 di sera poi è andata al Momus. Era una ragazza splendida, una persona squisita e aveva tanta voglia di lavorare e imparare il mestiere. Mancherà a tutti noi».

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA