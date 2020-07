OSSERVATO SPECIALE

ERACLEA Per tutti la sfida sarà ambiziosa, ricostruire e rilanciare l'immagine del territorio. Eraclea torna al voto e prova a rinascere. Scongiurato lo scioglimento del municipio per mafia, il prossimo 20 e 21 settembre si voterà anche per il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. In questo modo la città cercherà quindi di voltare pagina e di superare il terremoto giudiziario scoppiato a febbraio dello scorso anno, con l'arresto dell'ex sindaco Mirco Mestre, le dimissioni dei consiglieri di opposizione, lo scioglimento del consiglio comunale e l'arrivo del commissario prefettizio Giuseppe Vivola che avrà il compito di amministrare l'ente fino alla data delle elezioni.

Un appuntamento mai così atteso, perché la vicenda giudiziaria scoppiata il 19 febbraio 2019 ha fatto emergere a tutti la presenza dei casalesi nel litorale. Ma in questo clima di attesa, a mancare sono ancora i nomi dei candidati anche se il motore della politica è già stato avviato, come confermano gli appelli dei giorni scorsi. Su tutti quello della Lega, con il segretario locale Giovanni Burato, che ha chiesto un netto taglio con il passato, ribadendo la necessità di realizzare una nuova squadra di governo ma senza sbilanciarsi su eventuali candidature. Praticamente uguale l'appello lanciato dall'ex consigliere comunale Danilo Biondi, uscito dalla lista Talon sindaco e che suggerito un cambio radicale: «Serve gente nuova sono state le sue parole con una mentalità giovane, solo in questo modo il Comune potrà davvero voltare pagina. In caso contrario, vorrà dire che quanto accaduto poco più di un anno fa non ci ha insegnato nulla».

L'idea, quindi, sembra quella di creare delle nuove liste civiche, magari trasversali per allargare i consensi. Senza dimenticare l'ipotesi suggerita dall'ex consigliere comunale e assessore Italo Trevisiol, che ha proposto di formare un'unica lista per le prossime Amministrative. «La nostra comunità - ha detto - Trevisiol - sarà chiamata ad un appuntamento elettorale cruciale dove dovrà affrontare una grande e difficile sfida. Da dove ripartire? Sicuramente lasciandoci tutto alle spalle, ma senza sottovalutare il problema mafia. Visto quanto accaduto in passato, l'attenzione deve rimanere sempre prioritaria, ma non ci devono essere polemiche che rischiano solo di fare male alla città. Per cui, pur riconoscendo le difficoltà di una simile idea, vedrei opportuno la costituzione di una sola lista. Non più etichette partitiche, anche perché nella nostra realtà ben pochi sono iscritti a tali gruppi, ma persone che vogliono dialogare tra loro».

Per quanto riguarda i nomi, l'ex sindaco Giorgio Talon, sconfitto da Mestre per appena 80 voti, potrebbe non voler cercare alcuna rivincita rinunciando alla candidatura. In attesa anche Giuseppe Filippi, segretario comunale di Forza Italia che non si sbilancia, salvo lanciare un sibillino «non ci servono sceriffi», come invece qualcuno aveva ipotizzato un paio di settimane fa. Tutte da decifrare, infine, le scelte della lista civica Eraclea si cambia, il gruppo che ha dato vita all'ultima amministrazione comunale: la lista non è stata sciolta e lo stesso capogruppo Luca Zerbini ha già detto che la squadra potrebbe continuare il proprio percorso, proprio quest'ultimo potrebbe essere il candidato a sindaco della lista.

