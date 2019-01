Voglia di lasciare i banchi per i maestri della primaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'uscita anticipata per il personale della scuola è una lotteria. Perché docenti, dirigenti scolastici e personale Ata non sanno ancora quando dovranno presentare la prima delle due domande, ovvero quella di cessazione dal servizio, visto che la finestra per i dipendenti del settore, secondo la legge 449 del 1997, scatta con decorrenza a partire dal primo settembre 2019. La questione è dirimente perché in teoria la prima domanda (quella di cessazione dell'incarico) andrebbe presentata già entro la metà del prossimo gennaio, in modo che...