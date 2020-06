LA RICORRENZA

VENEZIA Fassemo finta che sia Vogalonga. Anche se la manifestazione è stata sospesa a causa delle normative relative al Covid-19, una settantina di imbarcazioni tipiche veneziane, più un kayak, hanno risposto all'invito di Giorgio Suppiej, ripreso della Canottieri Giudecca, e ieri mattina si sono ritrovate in Bacino per una remata collettiva. Il ritrovo spontaneo ha rispettato le distanze interpersonali in barca e la maggior parte degli equipaggi in mascarete o pupparini a due remi era composto da persone conviventi. Proprio ieri, infatti, si doveva svolgere la Vogalonga, e questa remata ha voluto rappresentare una rievocazione tutta veneziana della manifestazione, lungo il percorso tradizionale. Le barche si sono ritrovate nel Bacino di San Marco. Quasi tutte portavano a poppa il gonfalone di San Marco. Poi, dopo l'alzaremi di partenza, il corteo ha proseguito verso le Vignole e oltre, senza alcun obbligo di completare il tradizionale percorso. Lungo il tragitto, si sono aggiunte altre barche, tanto che il numero complessivo si è attestato attorno al centinaio. Una manifestazione vera e propria sarebbe stata vietata, perciò si è trattato di una Vogalonga fuori ordinanza, o de noialtri, come è stato scritto altrove. Fra le imbarcazioni, anche la particolare caorlina a sette remi dei frati del Redentore alla Giudecca. «È stato un momento magico - ha commentato Giorgio Suppiej - mai avrei immaginato tanto entusiasmo e partecipazione». Lungo il percorso di ritorno, tre imbarcazioni sono state fermate da carabinieri e polizia municipale, che hanno chiesto ragione della loro presenza in laguna.

E ieri si è anche tenuta una Vogalonga virtuale sul sito ufficiale e social Facebook e Instagram, con una diretta di quasi due ore con i protagonisti di sempre e il contributo di partecipanti. Conduttore della diretta il presidente del Cus Venezia, Massimo Zanotto, che ha mostrato con un video il tradizionale percorso virtuale e alcune storiche immagini, dando la parola ad organizzatori e a protagonisti del mondo del remo, come il presidente della Federazione canottaggio Giuseppe Abbagnale e il campione olimpico Daniele Scarpa, ma anche chi le barche le costruisce, come Saverio Giupponi e Cesare Peris. «Oggi avremmo dovuto essere in barca - ha detto Antonio Rosa Salva - abbiamo deciso di stare in barca comunque e di percorrere i 32 km del percorso virtualmente, mostrando le particolarità dei luoghi toccati». «Non potevamo fermarci dopo tanti anni di Vogalonga - ha affermato Ermenegildo Lalo Rosa Salva -. Vogliamo far sentire che il cuore di Venezia, legato all'acqua, batte nonostante tutto». Un saluto è arrivato anche dal presidente Coni, Giovanni Malagò che ha sottolineato come questo stimolerà un grande ritorno della Vogalonga.

