VOGA VENEZIA Oggi è regata del Redentore con qualche novità: all'ultimo

VOGAVENEZIA Oggi è regata del Redentore con qualche novità: all'ultimo momento si sono ritirati ben 3 equipaggi della categoria giovanissimi: il rosso di Luca Rigo e Giorgio Sabadin, il verde di Ivan Gaburro e Alessandro Bonini, l'arancio di Alvise Bertotto e Nicolò Schiavon. Entrano in gioco Alessandro Bergo e Simone Lunardelli con la riserva. Qualche mugugno si è registrato tra il personale dell'ufficio regate. Per il Redentore, infatti, è arrivata la lettera di precetto, obbligandoli al servizio. Per protesta, infatti, i 6 dipendenti...