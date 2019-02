CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VITTORIO VENETOIl cinema Verdi viaggia verso il raggiungimento dell'obiettivo stagionale di 70mila spettatori, indipendentemente dalle vicissitudini del vicino Méliès. Riaperto a metà settembre dopo una chiusura durata tutta l'estate per l'abbandono del precedente gestore Cinemotion, il multisala di Ceneda sta conoscendo una terza giovinezza (le chiusure precedenti furono due), con afflussi nelle quattro sale di via Lioni che se da un lato non coincidono con folle oceaniche e sold out a ripetizione, dall'altro sono in linea o quasi con le...