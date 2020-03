Hanno 58 e 63 anni due delle ultime vittime trevigiane del Covid 19: Maria Teresa Boffo originaria di San Zenone degli Ezzelini e Dino Marcuzzo di Vittorio Veneto. Prima vittima di coronavirus a San Zenone degli Ezzelini, a soli 58 anni si è spenta Maria Teresa Boffo, nipote di don Luigi scomparso lo scorso 12 febbraio e instancabile perpetua. Da qualche anno la donna viveva nella canonica di Martellago, nell'appartamento dello zio e proprio lì aveva presentato i sintomi del virus, febbre alta e tosse. Il 18 marzo era risultata positiva al tampone ed era stata immediatamente ricoverata all'ospedale di Mirano in gravi condizioni. Ed è lì che Maria Teresa è spirata nel pomeriggio di ieri in seguito ad un aggravarsi del suo quadro clinico già delicato. «E' stato un fulmine a ciel sereno, eravamo un po' più tranquilli perché sembrava si fosse un po' ripresa e invece ora avremmo un altro angelo in cielo ad aiutarci afferma il sindaco Fabio Marin Sarebbe tornata a vivere a San Zenone a breve, per noi è sempre stata una nostra concittadina». Vittorio Veneto piange Dino Marcuzzo, 63 anni, consigliere e dirigente del calcio femminile Permac. Era stato ricoverato in ospedale per altre patologie e poi la scoperta del coronavirus che ha aggravato le sue condizioni portandolo nella giornata di ieri al decesso, il secondo che colpisce il Permac Vittorio Veneto dopo lo sponsor Giuseppe Casagrande. L'avventura nelle fila della Permac da parte di Dino Marcuzzo, camionista nella vita, è iniziata per seguire la passione della figlia Andrea che ha giocato nelle fila rossoblù per diversi anni e facendo appassionare al calcio femminile il papà. Tanto che, negli ultimi 20 anni Dino ha dato il suo contributo pratico e affettivo nel tempo libero alla famiglia nell'organizzazione logistica, facendo l'autista dei pulmini, seguendo la biglietteria e tifando le tose dagli spalti durante ogni partita. «Il nostro pensiero va in particolare ai suo figli, Christian e Andrea affermano dalla società - La famiglia rossoblù si stringe ancora una volta in un unico grande abbraccio nel ricordo di Dino e di tutto quello che ha fatto per noi».

Lucia Russo

Fulvio Fioretti

