Vittorio Parsi



L'ovvio vincitore del pasticciaccio brutto dell'Iowa è Donald Trump, che ha potuto irridere gli avversari del Partito democratico, neppure capaci di contare i voti e assegnare i delegati. Detto questo, il primo round per la nomination democratica ci consegna un derby inatteso tra chi ritiene Donald Trump la manifestazione patologica di un sistema sostanzialmente sano, e vede nel moderato Pete Buttigieg l'uomo giusto per sloggiare l'usurpatore dalla Casa Bianca, e chi invece considera Trump il semplice sintomo di un sistema malato e vede nella radicale piattaforma di riforme di Bernie Senders la sola speranza per poterlo salvare. Molti osservatori ritengono che nessuno dei due potrà mai avere chance per conquistare la presidenza e che un risultato simile aumenta le chance di Michael Bloomberg, che scenderà in campo a partire dal supermartedi del 3 marzo. Lo fece un altro ex sindaco di New York, quattro anni fa, Rudolph Giuliani (dalla parte dei repubblicani) e non gli disse bene. Vedremo la corsa è ancora lunga.

I sostenitori di Bernie Senders insinuano il dubbio che le lungaggini nell'assegnazione della palma della vittoria in Iowa (poco più che simbolica visto che attribuisce, dividendoli tra i diversi candidati, poco più di una quarantina di delegati) sia stata una manifestazione di fuoco amico, volta a impedire che il loro beniamino conquistasse il primo podio delle primarie. (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA