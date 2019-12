CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vittorio ParsiBoris Johnson rappresenta uno dei rari casi recenti in cui chi è al governo vince le elezioni. Scopriremo se sarà un bravo premier, ma di sicuro Carl von Clausewitz gli avrebbe assegnato un rotondo 10 in strategia, per aver compreso quale fosse il punto crititco (lo Schwerpunkt) dello schieramento avversario e avere impegnato lì la battaglia giovedì scorso.Ha trionfato individuandola fuoriuscita dallo stallo della Brexit come rottura dello status quo e proponendo se stesso come artefice del cambiamento. Operazione che non era...