Vittorio Ivis (Pd): «A Piove votati i fatti e non gli slogan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUADROPADOVA In un quadro generale per nulla incoraggiante, il Partito democratico può contare però su un risultato politicamente pesante, quello di Piove di Sacco. Un risultato ottenuto direttamente al primo turno. Particolare da non sottovalutare: una vittoria portata a casa contro un candidato Andrea Recaldin un tempo vicinissimo all'ex primo cittadino padovano Massimo Bitonci, ovvero il nemico numero uno dei dem padovani. Insomma, Piove si è rivelata l'eccezione che conferma la regola. Una regola che parla di un Pd che, anche a...