Vittorio Emanuele Parsi



Gli americani non votano pensando alla politica estera, ma è fin troppo ovvio che le conseguenze delle loro elezioni presidenziali hanno un certo peso sulla politica mondiale. Molto meno scontato è quanto la stessa campagna elettorale riesca a influenzarla.

Comunque la si pensi sull'impeachment («una caccia alle streghe» o un dovere costituzionale), quello che è certo è che se le modalità d'azione e di comunicazione di Trump stanno esasperando l'equilibrio costituzionale degli Usa stanno anche sottoponendo a una pericolosa torsione l'ordine internazionale. A rendere plasticamente evidente ciò che ci aspetterà da qui al prossimo novembre, ci ha pensato Vladimir Putin, che ha per primo definito «sciocchezze» le accuse alla base dei capi di imputazione formulati dal Congresso.

Come è stato osservato in queste settimane, Trump sta deliberatamente giocando la carta della polarizzazione («buttarla in caciara», si direbbe a Roma), nella convinzione che ciò chiamerà a raccolta il suo elettorato e continuerà a tenere in ostaggio l'establishment repubblicano, che non potrà fargli mancare il suo appoggio. È la logica del «tanto peggio, tanto meglio», che però ha un non detto.

Il non detto è il seguente: tanto meglio per Trump, tanto peggio per gli Stati Uniti e per quell'ordine internazionale, sempre più fragile, che sul perno americano continua purtuttavia ad appoggiarsi. (...)

