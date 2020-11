Vittorio E. Parsi



Secondo il filosofo coreano Byung-Chul Han (El Pais, 30 ottobre), una delle ragioni del successo asiatico nella lotta alla pandemia è da rintracciarsi nel diverso bilanciamento che quelle società realizzano tra diritti individuali e responsabilità nei confronti del gruppo. Byung si riferisce ai Paesi dell'Estremo Oriente (Giappone, Cina, Sud Corea, Singapore, Taiwan ma potremmo includere anche il Vietnam), e argomenta che mentre lì la gerarchia tra spettanze individuali e bene pubblico è chiara, in Occidente il sistema liberale offre troppe scappatoie all'egoismo travestito da libertà e rende più individualmente costoso e meno immediatamente remunerativo l'altruismo sociale. La cosa interessante è che Byung non imputa questo al liberalismo per sé, ma mette in evidenza che quando il senso di appartenenza a una comunità si appanna o è fragile, quando il noi si indebolisce, il liberalismo facilita l'emerge di un io ipertrofico che tende a trasformare il diritto in privilegio.

L'argomentazione di Byung credo valga la pena di essere approfondita e ulteriormente indagata, proprio perché è trasversale (...)

