Vittorio E. Parsi



Risorse per 209 miliardi di euro a disposizione per evitare che le conseguenze economiche della pandemia decretino l'affossamento definitivo del Paese: si tratta di un'opportunità, forse l'ultima, per riscrivere il futuro dell'Italia e chi parla di fregatura grossa come una casa, semplicemente, potrebbe aver frainteso.

Piaccia o meno, Giuseppe Conte è riuscito nell'impresa, tutt'altro che scontata, di ben servire l'interesse nazionale italiano e quello dell'Unione europea, alla quale apparteniamo, aiutando a far ritrovare dallo stesso lato della barricata tanto la Commissione quanto i quattro grandi d'Europa: Germania, Francia, Italia e Spagna. Senza questo allineamento la cosa non sarebbe stata possibile. Che l'asse Berlino-Parigi resti centrale in qualunque configurazione europea lo capisce quasi chiunque e, di sicuro, chiunque sia in buona fede. Ma non era per nulla detto dove si sarebbero collocate Francia e Germania. Soprattutto ad Angela Merkel occorreva una posizione che fosse difendibile dagli attacchi dei sovranisti interni ma che offrisse anche una prospettiva dinamica rispetto allo stato dell'Unione nei confronti dei neo-sovranisti frugali. A trattati vigenti, quello concordato a Bruxelles all'alba di ieri è stato il massimo che si potesse ottenere. Certo, ha messo in evidenza come il ruolo degli Stati sovrani resti determinante anche dentro l'Unione europea. Ma fa una bella (...)

