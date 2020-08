Vittorio E. Parsi



La patologia che sta rendendo sempre meno governabili tanto il sistema politico internazionale quanto quelli domestici ha un solo nome: eccesso di personalizzazione. È un fenomeno particolarmente evidente nei regimi autoritari (la Bielorussia di Lukashenko), ma che non lascia indenni nemmeno le democrazie (l'Ungheria di Orban, la Polonia di Kaczynski e, con tratti diversi, gli Stati Uniti di Trump), e che proprio in molte democrazie si manifesta attraverso la continua involuzione dei partiti in organizzazioni al servizio del capo, espressa, nei casi più esasperati, con la presenza del suo nome in ditta.

Due precisazioni sono doverose in premessa. La prima: la rilevanza e la necessità di leadership forti (che significa autorevoli' e non autoritarie') non ha niente a che fare con la patologia di cui scrivo. Angela Merkel è senza dubbio l'autorevole leader della Cdu in Germania, in grado di esercitare la sua pressione per la designazione del suo successore e senza rivali interni capaci di impensierirla. Ma nessuno mai si sognerebbe di pensare che la Cdu sia il partito di Frau Angela, se non nel senso che è quello che lei temporaneamente guida, e che quando avrà un nuovo leader non dovrà certo cambiare nome. La seconda: è ovvio che in politica sia sempre centrale una dimensione personale. Il comando è esercitato da qualcuno su qualcun altro (...)

