Vittorio E. Parsi

La giornata più nera nella storia recente della democrazia americana. L'assalto dei sostenitori di Donald Trump al Senato degli Stati Uniti è riuscito a interrompere la procedura di ratifica dell'elezione di Joe Biden da parte delle Camere riunite in seduta congiunta. Quella che doveva essere una mera presa d'atto formale di quanto verificatosi il 3 novembre è stata trasformata nell'ultimo ridotto del trumpismo più estremista per volontà dello stesso presidente uscente. Non contento di aver tentato senza fortuna ogni possibile carta per ribaltare la realtà dei fatti la sua sconfitta il più ingombrante di tutti i losers della storia americana, aveva prima attaccato per l'ennesima volta il suo vice Mike Pence, che presiedeva la seduta, e infine arringato la folla dei suoi sostenitori, assiepati tra la Casa Bianca e il Congresso. Il risultato è stato quello che ieri tutto il mondo ha visto: immagini che rimandano a Minsk e a Lukashenko e non alla capitale degli Stati Uniti.

Nel suo eversivo comizio, Trump ha evocato come al solito la bufala delle elezioni rubate e soprattutto ha fatto ricorso al più classico tra gli arnesi dell'armamentario populista: la contrapposizione tra i l'establishment e il popolo, invitando quest'ultimo a riprendersi il partito. Ma c'è di più. (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA