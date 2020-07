Vittorio E. Parsi

L'allineamento dei pianeti sul futuro dell'Unione, come forse osserverebbe Branko, non appare dei più favorevoli. Nei prossimi giorni il Consiglio europeo dovrà riuscire a piegare le resistenze dei cosiddetti Paesi frugali (ovvero i furbetti dell'eurozona), che non ne vogliono sapere non tanto e non solo di solidarietà europea, quanto di concedere alla Commissione la possibilità di condurre il gioco e dettare le regole sul Fondo per la ripresa. Come viatico di buon auspicio, 48 ore fa, la Corte di giustizia europea ha dato torto alla Commissione e ragione a Irlanda e Apple sulla questione del dumping fiscale. È la linea di resistenza di tutti quelli a cui un'Unione così com'è va benissimo, perché perfettamente funzionale ai propri interessi immediati. Che sia invalicabile come il Piave o aggirabile come la Maginot, dipenderà molto dalla Germania, che esprime la presidenza della Commissione europea e la presidenza del Consiglio europeo. Non capiterà mai più, fidatevi.

La tradizionale leadership riluttante della Germania nell'Europa postbellica è notoria ed è stata, se possibile, persino esaltata da Angela Merkel, che quando ha dovuto puntare i piedi (come nella crisi greca) o fuggire in avanti (come nell'emergenza dei profughi siriani), lo ha costantemente fatto avendo ben chiara la gerarchia tra interessi tedeschi e interessi europei. La visione ha (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA