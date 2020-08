Vittorio E. Parsi

Escalation o superamento? È questa la domanda che tutti ci poniamo di fronte alla crisi bielorussa. Sullo sfondo della lotta tra una gran parte della popolazione e il presidente-padrone della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, si staglia il confronto tra le dinamiche domestiche di qualunque crisi e le pressioni internazionali.

Da quel che è dato capire, l'opposizione interna a Lukashenko sta montando, debordando oltre la capitale Minsk, diffondendosi attraverso l'intera società e unificandola sempre più nella richiesta di dimissioni del presidente. Nonostante le tardive, non credibili e probabilmente insincere pro-offerte di riforme da parte di Lukashenko, gli spazi di mediazione tra la società e il regime si assottigliano.

Ogni accordo tra parti in conflitto non può che avere per oggetto una prospettiva, se non un'idea, di futuro: e per i bielorussi che marciano e scioperano contro l'ultimo dittatore d'Europa (nell'ottimistica definizione degli americani) futuro e Lukashenko rappresentano un ossimoro, una contraddizione.

Allo stato attuale, solo un ammutinamento interno al regime (del tipo di quello che portò alla destituzione di Ceausescu in Romania nel 1989) o un colpo di palazzo tattico, volto a cambiare tutto perché nulla cambi (come quello che depose Mubarak in Egitto nel 2011), potrebbero dar luogo a una transizione morbida.

