Vittorio E. Parsi



Avrà luogo oggi la seconda riunione del Ciae, il comitato interministeriale responsabile della stesura del piano nazionale che consentirà all'Italia di attingere alle fondamentali risorse del Recovery Fund (e non solo). Di fronte alla preoccupazione per possibili ritardi, il premier ha sottolineato che il termine entro il quale il documento andrà presentato (15 ottobre) non va inteso come ultimativo.

Nel frattempo la Francia ha già pubblicato il suo (France Relance). Assistendo al dibattito politico interno alla maggioranza e alla dialettica con l'opposizione (entrambi spesso surreali), e consapevoli che la nostra burocrazia pubblica abbia un'efficienza e una velocità di esecuzione diversa e inferiore rispetto a quella d'Oltralpe, la preoccupazione che si stia quantomeno sprecando tempo non è purtroppo infondata.

Quasi a voler dimostrare che i lavori fervono, i vari ministeri si sono dedicati a redigere le loro priorità: qualcosa che assomiglia alla letterina alla Befana più che all'esito di un serio processo di scrutinio. È normale che le diverse burocrazie pubbliche e i gruppi di pressione e di interesse, politici e privati, che ne rappresentano gli obbligati interlocutori in qualunque democrazia competano tra loro.

Una competizione volta a dimostrare la centralità e la rilevanza strategica dei progetti che promuovono. Ma questo non solleva (...)

