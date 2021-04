Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITTIME DEL COVIDTORRE DI MOSTO Addio a Dino Marchesan, noto commercialista di Torre di Mosto, che a 71 anni, dopo aver da poco superato una malattia alla prostata, forse per questa sua fragilità non ha è stato vinto dal covid 19. Il suo studio era in via Roma, in pieno centro, ed era un professionista preparato e meticoloso. Amava viaggiare e parlava molte lingue, dall'inglese al francese, tedesco, ceco e portoghese. Nei suoi viaggi in...