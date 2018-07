Vitalizi, tocca al Senato ma la strada è in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIO ROMA Il prossimo episodio dell'interminabile soap opera dei vitalizi ha già il suo set, Palazzo Madama, e i suoi protagonisti, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, e i circa 500 ex senatori i cui vitalizi oggi assorbono poco più di 80 milioni l'anno (sui 270 miliardi di spesa previdenziale italiana distribuiti a 16 milioni di pensionati).La chiusura - provvisoria, in vista dei ricorsi - della partita vitalizi alla Camera ha lasciato agli elettori-spettatori una situazione al limite del surreale: dal 2019 gli ex deputati...