Vitalizi, salta il tetto anche nelle Regioni

IL FOCUS ROMA Da quest'anno scatta lo stop ai tagli dei vitalizi degli ex consiglieri regionali in almeno una decina di Regioni italiane, a partire da Lazio, Lombardia e Veneto che furono fra le prime, nel 2015, a impugnare la scure. La sforbiciata - che mediamente incide per il 10% circa sugli assegni più alti garantiti a 3.183 ex consiglieri - è destinata ad esaurire i suoi effetti anche nelle Regioni che si sono mosse in ritardo, mano a mano che passeranno i tre anni dalla sua adozione. Eccezione di rilievo sembra essere la Campania che...